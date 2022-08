Giusepp35525683 : @DigiglioFranco @Luca_veey @Gideoomatic nop è Daria Savina Bondar. - valinavb : @faustomamberti_ non è Olga Kalenchuk, è Daria Savina Bondar. - valinavb : @FBiasin a chi interessa, si chiama Daria Savina (ma usa il cognome da sposata, Daria Bondar) -

Calciomercato.com

...Begu 45 Clara Tauson 46 Qinwen Zheng 47 Caroline Garcia 48 Marketa Vondrousova 49 Anna50 ...Zidansek 85 Diane Parry 86 Harriet Dart 87 Donna Vekic 88 Ana Konjuh 89 Kristina Kucova 90......GRANBY 2022 Seed Name Entry Ranking 1 Beatriz Haddad Maia 26 2 Alison Van Uytvanck 42 3 Anna...Wang 79 Danka Kovinic 81 Magdalena Frech 82 Tamara Zidansek 83 Harriet Dart 84 Ana Konjuh 87... Daria Bondar incanta l'Olimpico e la Roma: 'Incontro con Mourinho, ancora non ci credo!' FOTO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...La modella e presentatrice ucraina ha illuminato il pre partita di Roma-Shakhtar: lo scatto social con il tecnico giallorosso ha collezionato migliaia di "like" ...