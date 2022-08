L’Fbi a casa di Trump già ad aprile, la rivelazione della Cnn. L’ex presidente furioso: «È come il Watergate» (Di martedì 9 agosto 2022) «Qual è la differenza tra questo e il Watergate?». Se lo chiede uno sconcertato Donald Trump in un post su Truth Social, la piattaforma lanciata a febbraio dalla Trump & Media Technology Group, dopo che L’Fbi ha fatto irruzione nella sua residenza in Florida per perquisirla. «L’unica differenza – attacca L’ex presidente – è che qui sono i democratici che hanno fatto irruzione nella casa del 45esimo presidente degli Stati Uniti». «Cose del genere accadono solo nei Paesi del terzo mondo», ha accusato il Tycoon. A dare notizia del blitz, avvenuto intorno alle 16 (ora locale) dell’8 agosto, sarebbe stato lo stesso Trump in un comunicato alla Cnn, nel quale avrebbe definito il raid un attacco politico contro la sua candidatura alle ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) «Qual è la differenza tra questo e il?». Se lo chiede uno sconcertato Donaldin un post su Truth Social, la piattaforma lanciata a febbraio dalla& Media Technology Group, dopo cheha fatto irruzione nella sua residenza in Florida per perquisirla. «L’unica differenza – attacca– è che qui sono i democratici che hanno fatto irruzione nelladel 45esimodegli Stati Uniti». «Cose del genere accadono solo nei Paesi del terzo mondo», ha accusato il Tycoon. A dare notizia del blitz, avvenuto intorno alle 16 (ora locale) dell’8 agosto, sarebbe stato lo stessoin un comunicato alla Cnn, nel quale avrebbe definito il raid un attacco politico contro la sua candidatura alle ...

