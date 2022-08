Elezioni 2022, Calenda: “Ci ho provato ma Letta sapeva bene cosa sarebbe successo” (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – “Amici azionisti, ho fallito, ho provato a portare il Pd su un’agenda seria e concreta, di buon senso, ma non ci sono riuscito, perché alla fine contraddicono sempre quello che dicono e possono solo dire ‘noi siamo i buoni e ci sono i fascisti. L’avete vista questa storia in modo sfinente, io ho cercato anche concedendo molto al Pd, Letta sapeva esattamente quello che sarebbe accaduto, Enrico non raccontare balle, lo hai saputo da sempre cosa sarebbe successo, te l’ho detto e ripetuto e mi sono stancato; non faccio politica per inseguire una cosa che sembra ‘Il giorno della marmotta’, dove c’è una sinistra incasinata con dentro di tutto, dai comunisti alla Bonino; dall’altro lato una destra sgangherata che promette decine di miliardi che non ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 8 agosto 2022) ROMA – “Amici azionisti, ho fallito, hoa portare il Pd su un’agenda seria e concreta, di buon senso, ma non ci sono riuscito, perché alla fine contraddicono sempre quello che dicono e possono solo dire ‘noi siamo i buoni e ci sono i fascisti. L’avete vista questa storia in modo sfinente, io ho cercato anche concedendo molto al Pd,esattamente quello cheaccaduto, Enrico non raccontare balle, lo hai saputo da sempre, te l’ho detto e ripetuto e mi sono stancato; non faccio politica per inseguire unache sembra ‘Il giorno della marmotta’, dove c’è una sinistra incasinata con dentro di tutto, dai comunisti alla Bonino; dall’altro lato una destra sgangherata che promette decine di miliardi che non ...

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - monicanardi : RT @andcasu: Le elezioni non si vincono con sondaggi e tweet ma andando incontro alle persone, guardandole negli occhi e dimostrando di ess… - Mirarch3 : RT @riotta: Tre importanti interventi per capire elezioni 2022. Fondo di Folli @repubblica crisi centrosinistra e futuro @matteorenzi @Carl… -