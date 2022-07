(Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – La nazionalena Under 26 di, diretta dai tecnici Dario Attanasio e Valerio Giubilo, ha vinto la meda d’ai Campionatididopo un testa a testa con la; al terzo posto si è piazzato.Vincitori della meda d’i due gemelli Giubilo, nati a Roma, Gianmarco Giubilo è tuttora tesserato per l’Associazione Accademia deldi Roma. Anche Federico Porta è romano, ed è tesserato per l’Associazione Università del. Gabriele Giubilo e Federico Porta erano tra i vincitori del mondiale 2017, e si sono brillantemente confermati in Olanda. Gli azzurri hanno condotto a lungo il campionato, ma un passaggio a ...

lifestyleblogit : Bridge, Italia argento agli Europei U26 di Veldhoven, oro Francia e bronzo Israele - - telodogratis : Bridge, Italia argento agli Europei U26 di Veldhoven, oro Francia e bronzo Israele - vivereitalia : Bridge, Italia argento agli Europei U26 di Veldhoven, oro Francia e bronzo Israele - fisco24_info : Bridge, Italia argento agli Europei U26 di Veldhoven, oro Francia e bronzo Israele: (Adnkronos) - La nazionale ital… - italiaserait : Bridge, Italia argento agli Europei U26 di Veldhoven, oro Francia e bronzo Israele -

Adnkronos

Vincitori della medaglia d'argento i due gemelli Giubilo, nati a Roma, Gianmarco Giubilo è tuttora tesserato per l'Associazione Accademia deldi Roma. Anche Federico Porta è romano, ed è ......Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production. ... produttori: FEDERICO LAGNA, ALICE DRAGO, MATTEO FRESI/ 14' sviluppato nell'ambito ... Bridge, Italia argento agli Europei U26 di Veldhoven, oro Francia e bronzo Israele Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) – La nazionale italiana Under 26 di Bridge, diretta dai tecnici Dario Attanasio e Valerio Giubilo, ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Europei di Veldhoven dopo un testa a testa c ...