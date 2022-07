Mondiali atletica | Stefano Mei presidente FIDAL | “Basi solide per l’Italia”

(Di lunedì 25 luglio 2022) La spedizione azzurra nella rassegna iridata sta regalando allo sport nostrano piccole, ma consistente, gioie. I risultati che stanno maturano aidi2022 in corso di svolgimento negli Stati Uniti sono stati analizzati daMei,della, le parole diMei Marcell Jacobs (Credit foto – pagina Facebook Marcell Jacobs)Ecco le parole, riportate dalla testata OA Sport, del numero uno della Federazione Italiana dileggera: “Complimenti a Stano, ha fatto entusiasmare me e tutti gli italiani, non è mai facile confermarsi da campione olimpico. Nel complesso, sono soddisfatto oggi, ma lo ero anche ieri sera, prima della vittoria di Stano: ho visto una squadra ...

RaiNews : Mondiali di atletica, Massimo Stano sul tetto del mondo: trionfa nella 35 km di marcia. Una gara perfetta: il campi… - Eurosport_IT : Massimo Stano x Antonella Palmisano ??????? - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Mondiali Eugene, marcia 35 km: oro Massimo Stano Secondo Kawano, Terzo Karlstrom #SkySport… - Eurosport_IT : Noi così al momento del salto ?????? 6.21 e nuovo record del mondo! #WorldAthleticsChamps | #Eugene2022 | #Atletica |… - infoitsport : RISULTATI Mondiali atletica 2022, ultima giornata -

...strano che l'Italia abbia ritrovato dopo 19 anni (Gibilisco 2003) un titolo mondiale nell'nel nome di un marciatore. Non c'è stata scuola più credibile e duratura, lo dicono gli ori...Vincere un'Olimpiade sulla 20 km e l'anno dopo inella 35 km non era per nulla scontato. ... L'non è matematica. Nell'ultimo giorno del Mondiale quest'oro dà fiducia a tutta l'...Nell'ultima gara della rassegna di Eugene, buona prestazione delle azzurre Polinari, Folorunso, Troiani e Mangione ...Mondiali atletica 2022 Eugene, oggi il via alla rassegna iridata negli Usa: andiamo a scoprire quanti soldi valgono le medaglie e gli eventuali .... Il fulcro sarà il rinnovato Hayward Field di Eugene ...