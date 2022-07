Baywatch, Donna D'Errico contro le critiche: "Non sono troppo vecchia per il bikini" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Donna D'Errico, storica protagonista della serie Baywatch, risponde a diverse critiche ricevute dopo una foto che la ritrae in bikini a 54 anni. L'ex star di Baywatch Donna D'Errico si è scagliata contro i suoi haters nelle ultime ore, dopo la pubblicazione di una foto su Instagram che la ritrae con un bikini. La Donna è decisa a non sottomettersi alle critiche riguardo alla sua età ed ecco come risponde. Per l'attrice, che oggi ha 54 anni, non è mai stato un problema mostrarsi in costume da bagno e non ha paura di pubblicare foto che la ritraggono in bikini. Tre giorni fa, Donna D'Errico ha pubblicato un'immagine su Instagram, in cui ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022)D', storica protagonista della serie, risponde a diversericevute dopo una foto che la ritrae ina 54 anni. L'ex star diD'si è scagliatai suoi haters nelle ultime ore, dopo la pubblicazione di una foto su Instagram che la ritrae con un. Laè decisa a non sottomettersi alleriguardo alla sua età ed ecco come risponde. Per l'attrice, che oggi ha 54 anni, non è mai stato un problema mostrarsi in costume da bagno e non ha paura di pubblicare foto che la ritraggono in. Tre giorni fa,D'ha pubblicato un'immagine su Instagram, in cui ...

