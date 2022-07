Il Barcellona insiste per Azpilicueta. Dest e Depay hanno mercato (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo gli acquisti a parametro zero di Kessié e Christensen, il Barcellona insiste per Azpilicueta. Il giocatore del Chelsea piace sempre ai blaugrana. Non c’è solo il difensore spagnolo nelle mire del Barcellona. Il club di Laporta starebbe pensando anche ad Alberto Moleiro del Las Palmas. Per quanto riguarda le cessioni, Dest e Depay continuano ad avere mercato. Il Barcellona insiste per Azpilicueta, Akè ago della bilancia? I blaugrana hanno già raggiunto un accordo con il giocatore del Chelsea. Contratto triennale da 13 milioni di euro complessivi, ma va ancora trovata l’intesa con il club inglese. I Blues continuano a chiedere 8 milioni di euro per il loro giocatore, cifra elevata vista che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo gli acquisti a parametro zero di Kessié e Christensen, ilper. Il giocatore del Chelsea piace sempre ai blaugrana. Non c’è solo il difensore spagnolo nelle mire del. Il club di Laporta starebbe pensando anche ad Alberto Moleiro del Las Palmas. Per quanto riguarda le cessioni,continuano ad avere. Ilper, Akè ago della bilancia? I blaugranagià raggiunto un accordo con il giocatore del Chelsea. Contratto triennale da 13 milioni di euro complessivi, ma va ancora trovata l’intesa con il club inglese. I Blues continuano a chiedere 8 milioni di euro per il loro giocatore, cifra elevata vista che ...

