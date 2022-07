Covid, Omicron BA.2.75: vaccino e contagi, cosa sappiamo di variante indiana (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Occhi puntati sulla nuova sottovariante di Omicron BA.2.75, identificata in India ma intercettata anche in altri Paesi come la Nuova Zelanda e il Regno Unito. "Probabile variante di seconda generazione, apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica". Sono alcune delle caratteristiche che secondo Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell'Imperial College London, dovrebbero spingere chi si occupa di sorveglianza sul Covid a tenere d'occhio la new entry nel panorama internazionale delle sottovarianti di Omicron: BA.2.75. Rispetto alla 'sorella maggiore' Omicron 2 (BA.2), la nuova sottovariante "ha 8 mutazioni aggiuntive" sulla proteina Spike, illustra Ulrich Elling, biologo molecolare dell'Institute of ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Occhi puntati sulla nuova sottodiBA.2.75, identificata in India ma intercettata anche in altri Paesi come la Nuova Zelanda e il Regno Unito. "Probabiledi seconda generazione, apparente rapida crescita e ampia diffusione geografica". Sono alcune delle caratteristiche che secondo Tom Peacock, virologo del Dipartimento di malattie infettive dell'Imperial College London, dovrebbero spingere chi si occupa di sorveglianza sula tenere d'occhio la new entry nel panorama internazionale delle sottovarianti di: BA.2.75. Rispetto alla 'sorella maggiore'2 (BA.2), la nuova sotto"ha 8 mutazioni aggiuntive" sulla proteina Spike, illustra Ulrich Elling, biologo molecolare dell'Institute of ...

