Pubblicità

ledicoladelsud : Bmw, lanciata la produzione della nuova Serie 7 a Dingolfing - Italpress : Bmw, lanciata la produzione della nuova Serie 7 a Dingolfing -

Il Denaro

La nuovaSerie 7 viene assemblata sulla stessa linea dellaSerie 5, della Serie 8 e dellaiX completamente elettrica. "Siamo flessibili al 100% e in grado di passare da una variante di ...i3s HomeRun Edition è la serie finale della pioniera elettrica della Casa bavarese.sul mercato nel 2013,i3 , è stata la prima vettura al 100% a batteria del Marchio. Pensata e sviluppata come elettrica in tutti i suoi aspetti. Ora è al commiato. Dopo nove anni e 250. Bmw, lanciata la produzione della nuova Serie 7 a Dingolfing - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) - I primi veicoli di serie della nuova BMW Serie 7 sono usciti dalle linee di produzione dello stabilimento del BMW Group di Dingolfing. I ...TARZO - Ladri in azione Tarzo. A lanciare l'allarme, vedendo i quattro uomini fuggire, il panettiere che pochi istanti prima era arrivato per una consegna in via Col di Lana, a due passi ...