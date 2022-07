Un Posto Al Sole anticipazioni: Marina riparte improvvisamente, tutto va in malora (Di sabato 2 luglio 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che Marina Giordano ripartirà di nuovo. Cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana? Marina Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Marina Giordano sta per allontanarsi di nuovo da Napoli, ma il momento é quello meno adatto. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20.45 su Rai 3. Marina Giordano é tornata a Napoli da poco, dopo aver trascorso un periodo a Londra da sua figlia e sua nipote. Al suo rientro ha trovato una situazione molto complessa da gestire emotivamente, in quanto Lara Martinelli convive con Roberto Ferri. La donna è rimasta incinta e sta facendo leva sulla sua gravidanza ... Leggi su direttanews (Di sabato 2 luglio 2022) Ledi UnAlci svelano cheGiordano ripartirà di nuovo. Cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana?UnAl(Raiplay screenshot)Giordano sta per allontanarsi di nuovo da Napoli, ma il momento é quello meno adatto. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 20.45 su Rai 3.Giordano é tornata a Napoli da poco, dopo aver trascorso un periodo a Londra da sua figlia e sua nipote. Al suo rientro ha trovato una situazione molto complessa da gestire emotivamente, in quanto Lara Martinelli convive con Roberto Ferri. La donna è rimasta incinta e sta facendo leva sulla sua gravidanza ...

