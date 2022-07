Era stato accostato al Napoli, lascia la Serie A e vola in Premier League: i dettagli (Di sabato 2 luglio 2022) Il ruolo di terzino sinistro è stato quello che ha messo più in difficoltà il Napoli negli ultimi anni. I tanti infortuni di Ghoulam hanno costretto il solo Mario Rui a disputare intere stagioni senza riposare mai. Proprio per questo motivo il Napoli in questa sessione di mercato ha sondato diversi profili per rinforzare la fascia sinistra, complice anche la fine del contratto di Ghoulam. Aaron Hickey (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Tra i tanti giocatori sul taccuino di Giuntoli, c’era anche Aaron Hickey, terzino del Bologna autore di un’ottima stagione. Nell’ultimo campionato il terzino scozzese classe 2002, ha disputato 36 partite, collezionando anche 5 reti e 1 assist. Il suo nome è finito, però, anche nei radar di altri club europei che si sono dimostrati molto interessati sin da subito. Il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Il ruolo di terzino sinistro èquello che ha messo più in difficoltà ilnegli ultimi anni. I tanti infortuni di Ghoulam hanno costretto il solo Mario Rui a disputare intere stagioni senza riposare mai. Proprio per questo motivo ilin questa sessione di mercato ha sondato diversi profili per rinforzare la fascia sinistra, complice anche la fine del contratto di Ghoulam. Aaron Hickey (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Tra i tanti giocatori sul taccuino di Giuntoli, c’era anche Aaron Hickey, terzino del Bologna autore di un’ottima stagione. Nell’ultimo campionato il terzino scozzese classe 2002, ha disputato 36 partite, collezionando anche 5 reti e 1 assist. Il suo nome è finito, però, anche nei radar di altri club europei che si sono dimostrati molto interessati sin da subito. Il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - fanpage : Il raid aereo dello scorso 16 marzo contro il teatro di Mariupol in cui avevano trovato rifugio dei civili è stato… - enpaonlus : ADOZIONE DEL ???? ZAR ERA STREMATO DALLA FAME, È STATO SALVATO DA UNA MADRE CORAGGIO, la madre di un figlio a cui la… - domenicogifuni : RT @Gianl1974: Ninna nanna per i bambini morti per mano di razzisti a Zhytomyr è stato onorato il ricordo dei bambini ucraini che sono mort… - MariaIde123 : @dottorbarbieri Scusa, ma quel dottore ha fatto, ciò che era richiesto: produrre morti! Magari è stato zelante e li… -