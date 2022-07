Berlusconi, in vendita la villa comprata per Francesca Pascale: al suo interno lavori per quasi 30 milioni (Di sabato 2 luglio 2022) Il "nido d'amore" di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale è in vendita. villa Maria, la lussuosa dimora acquistata dal Cav nel 2015, sarebbe finita sul mercato. Si tratta di una... Leggi su leggo (Di sabato 2 luglio 2022) Il "nido d'amore" di Silvioè inMaria, la lussuosa dimora acquistata dal Cav nel 2015, sarebbe finita sul mercato. Si tratta di una...

Pubblicità

andreastoolbox : Berlusconi, in vendita la villa comprata per Francesca Pascale: al suo interno lavori per quasi 30 milioni - nicolaPalumbo00 : RT @Corriere: È in vendita la villa di lusso che Berlusconi aveva regalato nel 2015 a Francesca Pascale - Masssimilianoo : In vendita la villa di lusso a Casatenovo che #Berlusconi regalò a Francesca Pascale: era costata 2,5 milioni - repubblica : Francesca Pascale, in vendita la villa in Brianza che Silvio Berlusconi aveva comprato per l'ex [di Lucia Landoni] - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi, in vendita la villa comprata per Francesca Pascale: al suo interno lavori per quasi 30 milioni https://t.co… -