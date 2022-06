Il Papa prega per la “cara popolazione afghana”: centinaia di morti per il terremoto a Khost (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Nelle scorse ore un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan: esprimo la mia vicinanza ai feriti, a chi è stato colpito dal sisma e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e ai familiari. Auspico che con l’aiuto di tutti si possano alleviare la sofferenza della cara popolazione afghana”. Lo ha detto Papa Francesco a conclusione dell’udienza generale. Sono centinaia le vittime del terremoto avvenuto in Afghanistan. I soccorritori parlano di oltre mille persone morte per i danni provocati da una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9 che nella serata di martedì ha colpito il sud-est dell’Afghanistan, al confine con il Pakistan. I feriti sono migliaia. Secondo l’Istituto geofisico statunitense la scossa è stata ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Nelle scorse ore unha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan: esprimo la mia vicinanza ai feriti, a chi è stato colpito dal sisma e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e ai familiari. Auspico che con l’aiuto di tutti si possano alleviare la sofferenza della”. Lo ha dettoFrancesco a conclusione dell’udienza generale. Sonole vittime delavvenuto in Afghanistan. I soccorritori parlano di oltre mille persone morte per i danni provocati da una forte scossa didi magnitudo 5.9 che nella serata di martedì ha colpito il sud-est dell’Afghanistan, al confine con il Pakistan. I feriti sono migliaia. Secondo l’Istituto geofisico statunitense la scossa è stata ...

