Riondino appende La Russa a testa in giù

(Di domenica 28 aprile 2024) L’attore del «Giovane Montalbano» scrive un’invettiva sgangherata contro «i fascisti» («pecore»), con una foto del presidente del Senato capovolta, citando piazzale Loreto. Quando prendeva 1.200.000 euro dallo Stato per i suoi film pareva meno battagliero...

La Russa a testa in giù con Mussolini, la foto pubblicata da Michele riondino: "Non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore" - L'attore e regista, direttore artistico del concerto dell'Uno Maggio di Taranto: "Ecco cosa sono i fascisti di ieri che sono diventati i governanti di oggi. Meglio una vita da pecora che un giorno da ...

