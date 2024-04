Scontro tra destra e sinistra | Ora l’ordinanza anti rom | Basta strumentalizzare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) di Marianna Vazzana MILANO I colpi di pistola che hanno ucciso un ragazzo in piena notte e il teatro di questo raid – lo stradone di via Varsavia, di fronte all’Ortomercato – sono finiti subito al centro di unopolitico. Da una parte il centro, che attacca la giunta comunale puntando il dito contro i "problemi irrisolti della zona", tra cui anche "la sosta di mezzi non autorizzati". Dall’altra il centroche invece chiama in causa il governo. "Si sciacquino la bocca – sottolineava venerdì, a poche ore dall’omicidio, il capogruppo Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino – coloro che chiamano in causa il sindaco Sala. Perché non sollecitano il ministro Piantedosi perché si dia una mossa sul fronte agenti di pubblica sicurezza dopo le reiterate promesse di intervento?". Ieri ad attaccare è stata Silvia ...