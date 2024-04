Attacchi Israele sul centro di Gaza

L’attacco con missili e droni portato avanti dall’Iran contro Israele nella notte tra il 13 e il 14 aprile rappresenta prima di tutto il momento in cui lo scontro per procura che Teheran e lo Stato portano avanti da decenni è diventato quanto di più simile a uno confronto diretto tra i due ...

L’aeronautica Israeliana colpisce siti di lancio di razzi e Miliziani Hezbollah nel sud del Libano. L’esercito israeliano conduce un azione di risposta Nel mezzo di una crescente tensione nella regione, l’esercito israeliano (IDF) ha annunciato di aver condotto un’operazione mirata nel sud del ...

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che l'aeronautica ha colpito un sito da cui venivano lanciati razzi a Tayr Harfa, nel sud del Libano, poco dopo essere stato utilizzato per un attacco contro l'area settentrionale di Shomera la scorsa notte. L'Idf ha aggiunto di aver colpito anche un ...

(Adnkronos) – "Stiamo chiedendo in ogni modo possibile a Israele" di non attaccare Rafah, dove si rifugiano "oltre un milione" di civili che verrebbero "massacrati, se ci fosse un attacco. Posso solo insistere perché non venga fatto, ma non sono al comando dell'esercito israeliano". Così ...

