Il capo della cybersicurezza e il presidente di Leonardo sul palco della convention FdI con le magliette di partito

Non è passata inosservata la foto ricordo di Stefano Pontecorvo, presidente di Leonardo, e Bruno Frattasi, a capo dell’Agenzia per la cybersicurezza che dal palco della Convention di Fratelli d’Italia a Pescara hanno mostrato le magliette con lo slogan di partito per le elezioni Europee. I due ...

Bruno Frattasi e Stefano Pontecorvo hanno preso parte alla manifestazione di Fratelli d'Italia, ostentando le t-shirt elettorali del partito della premier. A Pescara attesi altri «pezzi pregiati» delle aziende pubbliche, da Cattaneo a Cingolani

Che succede? Sono in corso le grandi manovre per gettare sul governo Meloni l'ombra della «dittatura morbida», dipingere Palazzo Chigi come un Giano Bifronte che in Europa è un partner affidabile e pragmatico, mentre in Italia ci dà dentro con la censura, l'occupazione dei media e voilà, ecco a ...

Gli inquirenti della Procura di Dresda hanno aperto due indagini preliminari su Maximilian Krah, capolista del partito di estrema destra tedesca Alternative für Deutschland (Afd), con il sospetto di finanziamenti dalla Russia e dalla Cina. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’arresto il 22 ...

