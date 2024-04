Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi 28 aprile | orar - altimetr -a, -tv, favoriti Cacciatori di tappe all’arrembaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Si chiude ildi, uno degli appuntamenti cruciali per scaldare la gamba in vista deld’Italia. L’ultimaavrà partenza ed arrivo a Vernier: 150,8 chilometri molto vallonati, che non dovrebbero portare scompigli in classifica anche se gli uomini di classifica dovranno comunque rimanere all’erta. PERCORSO La frazione si svolgerà su un circuito di poco più di 35 chilometri, in cui l’unica asperità è quella di Dardagny, 1600 metri al 4,1% e che non si inerpicherà troppo. Si punterà dunque sulla fatica del gruppo; il tracciato si esaurisce ai -11 dal traguardo, poi sempre tanti piccoli saliscendi fino al traguardo.IAPotrebbe esserci spazio per qualche corridore che nelle corse di un giorno hanno il loro pane quotidiano. Jan Tratnik (Visma Lease a ...