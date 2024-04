Aspettando Napoli-Roma con alcuni doppi ex

(Di domenica 28 aprile 2024)andrà in scena il giorno successivo il decimo anniversario dalla scomparsa di Boskov. Fu ‘zio Vuja’ a lanciare Francesco Totti. Ereditò la panchina giallorossa da Ottavio Bianchi e successivamente guidò i partenopei dall’ottobre ’94 al ’96. Ma quello era ormai un ‘Ciuccio’ ormai in declino., una partita che Diego… Bruno Conti ha raccontato più volte il suo amore pere il fatto che Maradona avrebbe voluto portarlo a Soccavo. Ma i due avrebbero potuto giocare assieme in giallorosso: nel volume ‘Forse non tutti sanno che la grande…’ Claudio Colaiacomo scrive che sul finire degli anni Settanta Francisco Lojacono (tre stagioni da giocatore nella Capitale) segnalò a Dino Viola -non ancora presidente- i giovanissimi Ramon Diaz e… proprio lui, il ...

IL PENSIERO - Ravanelli: "Conte al Napoli Lui vuole delle garanzie per vincere subito" - Per me no. Secondo me per Pioli sarà difficile rimanere sulla panchina del Milan, non tanto per quanto fatto in campionato ma per come è arrivata l’eliminazione dall’Europa League contro la Roma.

napoli-roma, torna Ndicka ed è subito sfida a Osimhen. Azmoun-Abraham, un posto per due - In quella partita, il difensore della Roma ha completamente disinnescato gli attacchi del centravanti del Napoli, rendendolo praticamente innocuo. Insomma, Evan sa come si fa ed è forse per questo che ...

Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: c'è napoli-roma. Giocano anche Gasp e Italiano - Ci sono diversi appuntamenti interessanti in questa domenica 28 aprile 2024. È il giorno di napoli-romae scenderanno in campo anche le altre big di Serie A ...

