Inceneritore - si riapre la battaglia Tremano i trenta dipendenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Tegola giudiziaria sull’appalto, silaper l’di Trezzo. Il Consiglio di Stato congela l’assegnazione della commessa per l’aggiornamento dell’impianto ad A2a, 133 milioni di investimenti previsti in città, accoglie il ricorso del gestore attuale, Prima, Gruppo Falck, contro il project-financing respinto dal Tar e chiede la valutazione di una commissione di esperti da fissare. Se ne parlerà a fine estate. Si inceppa così il cammino del dossier,i 30del forno che porta nelle casse del Comune 2,8 milioni l’anno per l’affitto. Il colosso pubblico dell’energia controllato da Milano e Brescia era stato scelto da un pool di professori universitari. E il tema delicatissimo finisce al centro della campagna elettorale. Dopo le altre pronunce che di fatto ...