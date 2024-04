Cos' è la cucina solare e come funziona?

Zendaya , ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per presentare Challengers , film diretto da Luca Guadagnino di cui è protagonista, ha spiegato ancora una volta come l’apparente argomento centrale del film, il tennis, serva in realtà da metafora per dettagliare la complicata relazione a tre che ... Continua a leggere>>

« sbagliare è giusto», afferma uno dei motti più famosi diffusi in formato adesivo da Forno Brisa. Ma in un Paese in cui l'errore gastronomico attira anatemi da ogni direzione – digitale e non – voler migliorare è un buon principio ispiratore. Dai comuni mortali ai professionisti dei fornelli ci

Viaggio a Oulu, al nord della Finlandia tra pesca sul ghiaccio, festival di musica e «cibo artico» - Siamo andati in avanscoperta per voi ad Oulu, la «Silicon Valley del Nord» che sarà Capitale Europea della Cultura nel 2026

'La cucina, che passione. L'Osteria La Chiacchiera il mio gioiello'. Alessandro Baroni racconta i 30 anni nel mondo della ristorazione - 'Dagli inizi il mestiere si è complicato e c'è più concorrenza. Il locale è l'oasi di tranquillità dei riminesi'

Toscana in bocca, il gran finale. È il giorno della cucina di Giorgione - Giorgio Brachiesi, volto noto della tv: "Faremo un po' di caciara come piace a me. Io cucino per divertirmi". La sua ricetta ha conquistato migliaia di follower con semplicità, "perché ai fornelli non

