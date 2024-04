Trento andrà in Champions League di volley nel 2025 vincendo la finale il 5 maggio? Il regolamento

Trento non giocherà la Champions League 2024-2025 di Volley maschile. Questo è il clamoroso verdetto che è emerso al termine del campionato. I dolomitici avevano chiuso la stagione regolare al primo posto, ma poi sono stati eliminati da Monza nella semifinale dei playoff e successivamente sono ...

Milano ha sconfitto Trento per 3-1 (25-21; 18-25; 25-20; 25-21) nella gara-4 della finale per il terzo posto di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini hanno così chiuso la serie in proprio favore, hanno acquisito il piazzamento di prestigio e soprattutto si sono ...

L’Italia, per la prima volta nella storia, avrà Cinque squadre in Champions League. L’ufficialità è arrivata al termine dei quarti di finale di Europa League e Conference League: nel 2024/2025 il Bel Paese dunque è certo aritmeticamente di chiudere tra le prime due Nazioni del ranking Uefa e ...

Le Probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid, match di andata delle semifinali di Champions League 2023/2024. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 21:00 di martedì 30 aprile nella cornice di un Allianz Arena, che inaugura un doppio confronto tra veterane. Solo il Real ...

Le Probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG, match di andata delle semifinali di Champions League 2023/2024, in programma alle 21:00 di mercoledì 1° maggio al Westfalenstadion. Dopo aver eliminato rispettivamente due spagnole come Atletico Madrid e Barcellona, le due squadre si preparano per ...

