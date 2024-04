Argentina - Cristina Kirchner attacca l' anarco-capitalista Milei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Nel suo primo intervento pubblico da quando inl'ultraliberista Javiersi è insediato alla presidenza, la ex presidenteFernández deha sferrato ieri un pesante attacco alla politica governativa sviluppata dal governo, denunciando che a causa di questa, "la gente muore di fame". Prendendo la parola a Quilmes, in provincia di Buenos Aires, per l'inaugurazione di un micro-stadio intitolato al suo defunto marito Nestor, la ex Capo di Stato ha criticato, davanti a migliaia di militanti la politica economica disostenendo che "gli argentini sono sottoposti a sacrifici inutili". Dopo aver confutato l'annuncio di un "storico" avanzo di bilancio nel primo trimestre di quest'anno, realizzato secondo lei "bloccando i pagamenti che lo stato avrebbe ...