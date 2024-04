Dove mangiare milanese a Milano | 10 ristoranti per veri intenditori

Incastonata nel verde delle colline umbre, "la città di pietra" (ma anche "città dei matti", cosiddetta per il proverbiale spirito degli eugubini), è il perfetto punto di partenza per un viaggio nella storia e nell'arte. Di per sé è già un gioiello, tra resti romani, l'architettura medievale ben ... Continua a leggere>>

Ariccia uguale porchetta, ma non solo. Meta gettonatissima dei fuoriporta dei romani, deve la sua fama gastronomica alla specialità norcina per eccellenza dei Castelli Romani (e di tutto il Centro Italia, per essere precisi). Ad Ariccia come negli altri 16 borghi della campagna a sud est della ... Continua a leggere>>

Ci ha conquistati con l’ultima gag sui camerieri e sul modo di declamare il menu nei ristoranti “moderni” (o possiamo anche chiamarli, seguendo il suo pensiero, “fighetti”) in cui tutto diventa “nostro”, o “fatto in casa”, o a “km zero”. Così abbiamo rincorso per l’Italia Edoardo Ferrario , ex ... Continua a leggere>>

Ristoranti leggendari del mondo, l'Italia conta tre posti nella top ten: ecco quali sono le location da non perdere - Bianco come la mozzarella, rosso come il pomodoro e verde come il basilico. Cliché che dipingono la gastronomia italiana agli occhi del mondo che però apprezza la nostra ...

Il Parco Nazionale delle Calanques, il primo parco periurbano d'Europa - Situato nel cuore della métropole d'Aix-Marseille-Provence, il Parco Nazionale delle Calanques fa parte dei dieci parchi nazionali presenti in Francia. È il primo parco periurbano d'Europa, ...

Il ristorante, come a teatro, è un fatto d’emozione. Parola di Fausto Arrighi - Arnaldo rappresenta tutti quei posti in cui anche i commercianti, per esempio, andavano la domenica, dove portavano la famiglia a mangiare perché si stava bene. Questo, nel loro caso, è rimasto nel ...

