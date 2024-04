Stanza della vita all’ospedale di Voghera

Roma, 26 aprile 2024 – Giovanni non ha ancora dieci anni quando, lanciato per le strade alla ricerca dell’amico Michele, s’imbatte in sangue, cadaveri e nella scoperta, resa feroce dalla reazione della madre di Michele, che l’amico non tornerà più. Ed è sempre un bambino quando il padre, Teofilo ...

Nata come esterno di centrocampo, Alessia Moscatello, classe 2002, inizia il suo percorso di crescita allorquando il mister Tato Sabadini scopre la sua naturale posizione in campo affidandole il ruolo di mediano in cui riesce a dare il massimo, sfruttando al meglio le proprie qualità. ...

Paolo Liuzzo, 43 anni anni, ex fidanzato della principessa Beatrice di York è stato trovato senza vita in una stanza di un hotel a Miami forse a seguito di un overdose. Le fonti, come riporta...

lutto a Frattamaggiore per l’improvvisa scomparsa di Gennaro Barbato, giovane 25enne dell’Aeronautica Militare trovato senza vita nella sua stanza, a Bari, dove prestava servizio. Ignote le cause del decesso. Frattamaggiore in lutto, Gennaro trovato senza vita nella sua stanza: aveva 25 anni ...

I Certificati di malattia potranno essere rilasciati anche a distanza con la telemedicina: lo prevede il ddl Semplificazioni, all'articolo 20 della bozza ("o, attraverso sistemi di telemedicina, indirettamente") approvato dal Consiglio dei Ministri martedì. L'articolo Certificati di malattia ...

