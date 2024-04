Aosta | denunce di pressioni antiaborto all’interno degli ospedali

(Di domenica 28 aprile 2024) . L’Azienda sanitaria nega le accuse Donne costrette ad ascoltare il battito fetale o a subire indebite interferenze da parte di presunti volontari pro-vita. È quanto denuncia il Centro donne contro la violenza di, che ha raccolto diverse testimonianze di donne che si sono recate presso i consultori pubblici della regione per accedere all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Secondo le denuncianti, lesubite sarebbero consistite nell’obbligare le donne ad ascoltare il battito fetale del loro bambino, oppure nel promettergli aiuti economici o beni di consumo pur di dissuaderle dall’abortire. Fanno sapere dall’associazione: «giunte nei presidi sanitari pubblici del territorio regionale per accedere all’interruzione volontaria di gravidanza», sarebbero state «negli stessi luoghi» sottoposte a «indebite interferenze e ...

