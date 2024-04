Kate Middleton - ultime notizie | l’alleato inatteso di William d’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 aprile 2024)è l’uomo su cui la monarchia inglese deve fare affidamento in questo momento di profonda crisi. Carlo III, infatti, ha svelato a inizio anno di essere affetto da un tumore e, in seguito, il sovrano ha fatto un passo indietro nei suoi impegni reali, lasciando sempre più il peso della corona sul suo successore, il Principe del Galles e su altri membri della famiglia reale. Ma oltre alla grave malattia del padre, il futuro Re, sta gestendo anche un’altra situazione davvero complicata. Infatti, da qualche settimana, anche la moglieha svelato al mondo, con un video condiviso su Instagram, di essere affetta dal cancro e di doversi sottoporre alle doverose cure per tale malattia. Da solo a sorreggere il peso della corona,...