Il BuonSenso scende in campo Muggiò fa i conti con un’altra lista

Sarà un mercoledì di calcio in Eccellenza. L’unico del girone di ritorno, anticipo della 34esima. In campo tutte e sei le brianzole, la prima a farlo in ordine di tempo è il Muggiò che dopo aver osservato un turno di riposo forzato nel week-end (saltata la trasferta a Soresina) riceve alle 15 in ...

Continua a leggere>>