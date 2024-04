Giornata per la sicurezza sul lavoro | i dati su infortuni e morti bianche in Italia

(Di domenica 28 aprile 2024) Il 28 aprile si celebra lamondiale per la salute e lasul. Istituita nel 2003 dall'Ilo, Organizzazione internazionale del, come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali, la ricorrenza, giunta quest’anno alla 21esima edizione, rappresenta un'occasione per sensibilizzare governi, datori die lavoratori sui rischi presenti nei luoghi die sulle misure da adottare per prevenirli. Il tema del 2024 è "e salute sul: Dialogo sociale e cultura della prevenzione”.

Ecco "Le stelle di Branko ", l'oroscopo segno per segno di sabato 20 aprile Ariete Una primavera così non si può dimenticare, e ci sono ancora due mesi da vivere! Ieri il Sole è uscito dal segno , sentirete ancora un po' di stanchezza, ma la conclusione del mese sarà molto buona. Partite ... Continua a leggere>>

Oggi è la giornata del taglio delle verdure e non è una questione da poco. Dopo aver imparato la corretta postura, dopo aver sistemato in modo adeguato tagliere e coltelli e aver visto all’opera lo chef Alberto Gipponi, per una buona mezz’ora alla Scuola di Cucina di Fondazione Barilla ci si ... Continua a leggere>>

purtroppo , sebbene si continui a denunciare l’impressionante strage di lavoratori nei cantieri e nelle aziende del Paese, le cose non sembrano migliorare affatto. Anzi, come ricorda l’Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, nel 2023 gli infortuni mortali sono stati ancora più di ... Continua a leggere>>

Il Lavoro è sacro, ed ogni uomo deve essere dedito ad un’attività professionale. Ogni luogo di Lavoro , però, deve essere equipaggiato per tutelare la vita del dipendente. Si lavora per vivere, non per morire. Fin dalla notte dei tempi l’uomo ha compreso l’importanza del Lavoro , impegnandosi in ... Continua a leggere>>

Ancora oggi, in Italia , si continua a morire di amianto. Lo confermano i dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), secondo cui nel 2023 si sono registrati 7mila decessi per malattie legate all'asbesto. Oggi, 28 aprile, ricorre la Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'amianto , ... Continua a leggere>>

Cesena: per salute e sicurezza sul lavoro dati sconfortanti - Oggi è la giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro, ed il riflettore su una questione cruciale per tutti (la tutela della vita e ...

Continua a leggere>>

giornata per la sicurezza sul lavoro: i dati su infortuni e morti bianche in Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo giornata per la sicurezza sul lavoro: i dati su infortuni e morti bianche in Italia ...

Continua a leggere>>

Sicurezza sul lavoro: canta il rock - La band Kurnalcool organizza "Safe Work Rock" a piazza Roma per promuovere la sicurezza sul lavoro con musica e divertimento in occasione della giornata mondiale per la sicurezza. Evento gratuito con ...

Continua a leggere>>