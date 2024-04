Nella sfida fra donne spunta Agutoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Si pensava fosse esclusivamente unafracorsa al Municipio di Tirano per le amministrative in programma l’8 e il 9 giugno prossimi, maun candidato uomo. Dopo il recente annuncio delle candidature dell’attuale vicesindaco Sonia Bombardieri e di Stefania Stoppani, ex assessore al turismo, ecco scendere in campo anche Marco, perito 57enne, con una lista civica. Molto conosciuto e apprezzato nel tiranese in particolare per il suo fattivo impegno nel sociale,, perito meccanico, sposato e padre di tre figli, dopo dieci anni spesi in una multinazionale Oil&Gas con incarichi tecnici, nel 2002 ha iniziato la libera professione occupandosi di progettazione, disegno tecnico e modellazione in 3D. La sua specifica attività gli ha permesso di diventare ...