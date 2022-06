Gazzetta – Gnonto: l’Under 19 lo convoca, lo Zurigo non lo lascia. E la quotazione sale (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 15:05:02 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della Gazzetta dello Sport: Le offerte estere sono tante, in particolare quella dell’Hoffenheim. Anche la Serie A, vuole riportare a casa il talento azzurro: in prima fila c’è il Sassuolo Quell’Europeo con l’Under 19 Willy Gnonto se l’è sudato e ora ci tiene a rispondere alla chiamata di Carmine Nunziata, il tecnico che ha accompagnato la sua crescita nelle nazionali giovanili prima degli exploit con la selezione maggiore di Roberto Mancini. Ma lo Zurigo sta mettendo i bastoni tra le ruote e preme per avere subito a disposizione l’attaccante, visto che tra non molto c’è la convocazione per il raduno del club svizzero in vista la nuova stagione. Così la chiamata azzurra, rompe i piani della società svizzera che già vede il suo gioiello ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-15 15:05:02 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: Le offerte estere sono tante, in particolare quella dell’Hoffenheim. Anche la Serie A, vuole riportare a casa il talento azzurro: in prima fila c’è il Sassuolo Quell’Europeo con19 Willyse l’è sudato e ora ci tiene a rispondere alla chiamata di Carmine Nunziata, il tecnico che ha accompagnato la sua crescita nelle nazionali giovanili prima degli exploit con la selezione maggiore di Roberto Mancini. Ma losta mettendo i bastoni tra le ruote e preme per avere subito a disposizione l’attaccante, visto che tra non molto c’è lazione per il raduno del club svizzero in vista la nuova stagione. Così la chiamata azzurra, rompe i piani della società svizzera che già vede il suo gioiello ...

