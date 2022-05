Recoaro Terme (Vicenza), rallista ha un malore in auto e muore: al suo fianco c'era la figlia che faceva da navigatore (Di sabato 28 maggio 2022) commenta Dramma al 17esimo Rally storico Campagnolo in provincia di Vicenza: un pilota di 51 anni, Michele Bortignon , a bordo dell'auto numero 88, ha avuto un malore improvviso nel percorso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 maggio 2022) commenta Dramma al 17esimo Rally storico Campagnolo in provincia di: un pilota di 51 anni, Michele Bortignon , a bordo dell'numero 88, ha avuto unimprovviso nel percorso di ...

Advertising

periodiciweb : RECOARO TERME UN PILOTA DI RALLY SI SENTE MALE E MUORE - debufred : Rallista 51 enne accusa malore improvviso mentre guida, muore. RIP Gara annullata Eh lo stress! Recoaro terme. - Violetta_2021 : RT @MediasetTgcom24: Recoaro Terme, rallista ha un malore in auto e muore: gara annullata #vicenza #recoaroterme - Anto74745879 : RT @MediasetTgcom24: Recoaro Terme, rallista ha un malore in auto e muore: gara annullata #vicenza #recoaroterme - MediasetTgcom24 : Recoaro Terme, rallista ha un malore in auto e muore: gara annullata #vicenza #recoaroterme -