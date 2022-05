LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: Pasini sfida Acosta per la pole (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.50 Acosta in pole in 1.51.2! Che passo per il campione del mondo in carica della Moto3. 15.48 Acosta detta il ritmo su Pasini in 1.51.3. Attendiamo una risposta del romagnolo che ora cede a Canet ed a Lowes. 15.47 MATTIA Pasini! 1.51.4! Nessuno come lui 15.45 Arenas detta il passo in 1.53.219. Tempi ancora alti che prendiamo con le dovute misure. 15.43 Attendiamo i primi riscontri cronometrici, inizia ora la qualifica per i protagonisti dopo il giro di lancio. 15.40 Bandiera verde! Inizia la Q2 del GP d’Italia per la Moto2! 15.38 Siamo pronti per una Q2 da non perdere, la condizione dovrebbe ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.50inin 1.51.2! Che passo per il campione del mondo in carica della Moto3. 15.48detta il ritmo suin 1.51.3. Attendiamo una risposta del romagnolo che ora cede a Canet ed a Lowes. 15.47 MATTIA! 1.51.4! Nessuno come lui 15.45 Arenas detta il passo in 1.53.219. Tempi ancora alti che prendiamo con le dovute misure. 15.43 Attendiamo i primi riscontri cronometrici, inizia ora la qualifica per i protagonisti dopo il giro di lancio. 15.40 Bandiera verde! Inizia la Q2 del GP d’per la! 15.38 Siamo pronti per una Q2 da non perdere, la condizione dovrebbe ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Italia 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la Q2 - #Moto2 #Italia #DIRETTA: #pochi #minuti - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Italia 2022 in DIRETTA: accedono al Q2 Dalla Porta e Vietti miglior tempo per Canet. Qualifiche alle… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ItalianGP #Mugello #MugelloGP Settimo tempo per il leader della classifica iridata #CelestinoVietti - https://… - motograndprixit : #Moto2 #ItalianGP #Mugello #MugelloGP Settimo tempo per il leader della classifica iridata #CelestinoVietti - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Italia 2022 in DIRETTA: al via le FP3 al Mugello! - #Moto2 #Italia #DIRETTA: #Mugello! -