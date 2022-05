La rivincita del Cnel | simbolo degli sprechi L' ex ente inutile ora assume

(Di sabato 28 maggio 2022) Ilera diventato l'emblema dell'«». Il «carrozzone» per eccellenza. Tutti lo volevano chiudere. Il, con la sua prestigiosa sede di Villa Lubin incastonata nel verde di Villa Borghese. Tanto che nel 2016 il referendum sulla riforma costituzionale di Matteo Renzi ne prevedeva la cancellazione. Si sa come è andata. Il tentativo fallì. E da lì è iniziata la sua rinascita. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che ha il compito di fornire consulenza alle Camere e al Governo e dispone anche dell'iniziativa legislativa in ambito economico e sociale, ha iniziato a darsi da fare. I pareri e i disegni di legge sono iniziati a fioccare. L'attività si è intensificata. Durante la nuova gestione, che vede presidTiziano Treu ...

Benedetta parola. La rivincita del tempo — UniboMagazine