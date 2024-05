Meteo - valori primaverili con temperature in aumento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) È in corso sull’Italia un’evoluzioneche riguarda un po’ tutto il nostro Paese, da Nord a Sud. Anche nella parte centrale della settimana le condizionirologiche si sono caratterizzate per un vortice di bassa pressione – la terza perturbazione nell’arco di pochi giorni – in arrivo dalla Francia e in movimento nel Mediterraneo. Un fenomeno in grado di determinare al suo passaggio condizioni di instabilità. Ma le cose stanno nuovamente cambiando. Ildelle prossime ore (e giorni) porterà con sé un ‘promontorio’ di alta pressione in graduale estensione e rinforzo da Ovest. Il fenomenorologico implicherà di fatto un miglioramento delle condizioni del tempo sulla Penisola. Mercoledì 8 maggio il centro del vortice depressionario si è posizionato in prossimità della Sardegna. Ne è derivato un ...

Meteo. Come sarà il tempo giovedì 9 maggio - meteo. Come sarà il tempo giovedì 9 maggio - Grosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature con valori minimi fino 14°, massime con valori fino ai 22-24°. Venti da moderati a te ...

Meteo temperature - Diminuzione attesa al Sud, in ripresa e fin sopra media altrove. I valori attesi - meteo temperature - Diminuzione attesa al Sud, in ripresa e fin sopra media altrove. I valori attesi - Temporanee oscillazioni verso il basso ma una ripresa è imminente.

Meteo Genova – Fase di stabilità e di bel tempo in arrivo in città, ecco le previsioni - meteo Genova – Fase di stabilità e di bel tempo in arrivo in città, ecco le previsioni - meteo Genova - Finestra di relativa stabilità e bel tempo sul capoluogo ligure, con cieli spesso soleggiati: ecco le previsioni ...