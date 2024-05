ONG - l' inchiesta affondata

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo anni di indagini, 50 mila ore di intercettazioni, spese per milioni di euro e agenti sotto copertura, il processo a chi portava i clandestini in Italia è finito in una bolla di sapone. Ecco com’è successo. E un audio esclusivo con il responsabile di Save the children, che conferma la volontà di non collaborare con le autorità italiane nell’individuazione di scafisti o trafficanti. AUDIO: Il fondatore dell’Imi, Cristian Ricci, che era a bordo di Vos Hestia, ha consegnato a Panorama la registrazione (cliccabile in alto in questa pagina) di un colloquio con il responsabile di Save the children, che conferma la volontà di non collaborare con le autorità italiane nell’individuazione di scafisti o trafficanti. Ricci chiedeva se è «importante trovare prove sui facilitatori» dell’immigrazione clandestina come richiesto da polizia e Guardia costiera. «È meglio di no» rispondeva il ...

Sub morti in Sardegna, recuperati entrambi i corpi: aperta un’inchiesta per omicidio colposo - Sub morti in Sardegna, recuperati entrambi i corpi: aperta un’inchiesta per omicidio colposo - sub morti in Sardegna, recuperato oggi 8 maggio 2024 anche il secondo corpo. Aperta inchiesta per omicidio colposo ...

