Pensioni - ipotesi Quota 41 per tutti resta in piedi Ma con alcune modifiche

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Governo prova a studiare un piano per sradicare, in termini di, la legge Fornero. L'mai tramontata è quella di41, la proposta avanzata dalla Lega che però costerebbe molto. L'articolo .

Pensione di reversibilità estesa ai nipoti: ricalcolo INPS per tutti - Pensione di reversibilità estesa ai nipoti: ricalcolo INPS per tutti - Ricalcolo pensioni in essere pensioni di reversibilità ... Significa che bisogna considerare nella ripartizione anche la quota spettante ai nipoti maggiorenni e fino ad oggi non riconosciuta (è uguale ...

Studenti in tenda contro il caro affitti, locazioni brevi e gentrificazione. Cosa (non) è cambiato dopo un anno di protesta - Studenti in tenda contro il caro affitti, locazioni brevi e gentrificazione. Cosa (non) è cambiato dopo un anno di protesta - Un anno fa spuntava una tenda davanti al Politecnico di Milano. Era di Ilaria Lamera, studentessa fuorisede che aveva deciso di protestare attivamente per accendere i riflettori su un problema: ...

Pensioni anticipate: si cambia. Ecco cosa accadrà per lasciare il lavoro prima - pensioni anticipate: si cambia. Ecco cosa accadrà per lasciare il lavoro prima - pensioni anticipate: si cambia. Ecco le ipotesi sull'eventuale nuova riforma e le penalizzazioni per i futuri, nuovi, pensionati.