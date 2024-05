Lutto nel mondo della musica - addio a Steve Albini | storico chitarrista

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un gravissimoha colpito ilnelle ultime ore, è venuto a mancareCome un fulmine a ciel sereno è arrivata una di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Un gravissimoha colpito il: nelle ultime ore si è spentostatunitense. Conosciuto per essere stato una iconaband noise degli “Shellac” è venuto a mancare questo pomeriggio per un infarto. Nel corsosua brillante carriera è stato anche un produttore discografico che lavoro, tra gli altri, anche ...

Una leggenda dello sport e del basket in particolare se n’è andato improvvisamente. Un lutto devastante per tutti gli appassionati Il basket è uno degli sport sicuramente più amati al mondo . Un gioco dove si combatte fino all’ultimissimo secondo, ...

Il mondo del basket è stato colpito da un nuovo terribile Lutto : scompare la grande bandiera , i tifosi sono in lacrime Altro colpo durissimo per il mondo del basket che è costretto a dire addio ad un’altra delle sue stelle che più hanno fatto la ...

Brutte notizie per la squadra che sogna da anni di tornare in Serie A: si è spenta una delle sue icone più importanti Dire addio a un campione che ha dato tutto per la propria squadra del cuore non è mai una cosa semplice, anzi è una vera e ...

La comunità di Tiezzo in lutto per la morte di don Antonio Prosdocimo - La comunità di Tiezzo in lutto per la morte di don Antonio Prosdocimo - Aveva 82 anni ed era parroco emerito dal 2016, giovedì 9 maggio i funerali nella chiesa nella parrocchiale della frazione di Azzano Decimo ...

Morto a 60 anni Paolo Zucchello, Treviso in lutto - Morto a 60 anni Paolo Zucchello, Treviso in lutto - Lo ha trovato esanime a casa il fratello a Santa Bona; per Paolo Zucchello, conosciuto a tutti e soprattutto ai più stretti amici come “Formajo”, non c’era ...

Chiesa trentina in lutto, addio a 69 anni a don Renzo Caserotti - Chiesa trentina in lutto, addio a 69 anni a don Renzo Caserotti - MALE'. Il mondo della chiesa trentina è in lutto per la scomparsa di don Renzo Caserotti, venuto a mancare oggi, 8 maggio, dopo lunga malattia. Era attualmente parroco di Malè, Bolentina, Commezzadura ...