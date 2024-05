Marco Reus e la last dance a Dortmund | una Champions da vincere - l' Italia o gli Stati Uniti nel futuro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un cerchio che si chiude, per una storia d’amore che non finirà mai. La “” dicon il Borussiaavrà come location lo stadio di Wembley, che è anche il luogo del misfatto. L’impianto che ha ospitato una delle maggiori delusioni della sua carriera, ovvero quella finale...

La fine di un’era . Dopo dodici lunghi, intensi e per certi versi “sfortunati” anni le strade di Marco Reus e del suo Borussia Dortmund si separeranno. Il club giallonero e il calciatore tedesco hanno deciso consensualmente di non rinnovare il ...

Borussia Dortmund, Hummels & Co.: chi sono i calciatori che hanno giocato l’ultima finale di Champions - Borussia Dortmund, Hummels & Co.: chi sono i calciatori che hanno giocato l’ultima finale di Champions - Non manco però alcuni superstiti, primo su tutti il capitano Mats Hummels. Anche marco reus giocherà la seconda finale di Champions League con il Dortmund. Solamente loro due potranno vendicare ...

Nasri svela il colpo: ”Reus andrà in MLS” - Nasri svela il colpo: ”reus andrà in MLS” - Di chi parliamo Dell’ex Arsenal e City Samir Nasri! Il francese lancia la bomba e svela quale sarà il futuro di marco reus. Il capitano del Borussia lascerà la sua casa dopo 12 anni, su questo non ...

Sancho va in finale di Champions il giorno dopo la sconfitta per 4-0 dello United con il Palace - Sancho va in finale di Champions il giorno dopo la sconfitta per 4-0 dello United con il Palace - Visualizzazioni: 135 L’ironia della sorte ha voluto che Jadon Sancho raggiungesse la finale di Champions il giorno dopo l’ennesima umiliazione dello United. Bufera social su ten Hag: c’entra Sancho “H ...