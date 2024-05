Affari tuoi - Amadeus con il teletrasporto | delirio a fine puntata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Unae un finale "coi baffi" ad, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da. In studio c'è l'ex pacchista Gianluca da Malborghetto Valbruna, in Friuli Venezia Giulia, accompagnato dal papà Luciano, che esibisce degli incredibili baffi bianchi a manubrio. "Devo farle i complimenti, sono meravigliosi", si congratula. "Una passione, dal militare in poi li ho sempre avuti. Alle Olimpiadi in Austria sono arrivato terzo, primo degli italiani". Dopo unaricca di colpi di scena, papà e figlio arrivano allacon due pacchi blu con dentro 0 e 100 euro e un solo pacco rosso, ma pesantissimo: quello con 300mila euro, il bersaglio grosso. Il Dottore ha buon gioco a offrire loro 38mila euro, e i due concorrenti accettano. E ...