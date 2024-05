MOVIOLA – Real Madrid-Bayern Monaco - gol 1-1 annullato al Var | fallo di Nacho su Kimmich

L`andata della prima semifinale di Champions League va in scena a Monaco di Baviera, all`Allianz Stadium, dove dalle 21 si affrontano Bayern ...

MOVIOLA Real Madrid Bayern, l’episodio chiave del match - moviola real Madrid Bayern, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match real Madrid Bayern Monaco, valido per i quarti di finale di Champions League 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Bayern Monaco e real Madrid, ...

Real-Bayern con vista su Wembley: Ancelotti contro la criptonite Tuchel - real-Bayern con vista su Wembley: Ancelotti contro la criptonite Tuchel - C'è il Bayern Monaco del già silurato Thomas Tuchel tra il real Madrid e l'ennesima finale di Champions e in Spagna la questione non è presa per nulla sotto gamba. Tutt'altro. I quotidiani iberici, il ...

Psg-Borussia, moviola: due rigori negati, disastro Var, lacrime per Orsato. Cesari lo boccia, Marelli lo esalta - Psg-Borussia, moviola: due rigori negati, disastro Var, lacrime per Orsato. Cesari lo boccia, Marelli lo esalta - La prova dell’arbitro nel ritorno della prima semifinale di Champions League analizzata ai raggi X da Graziano Cesari di Mediaset, il fischietto italiano ha ammonito 4 giocatori ...