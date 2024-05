Fiorentina - Beltran | 'Sul rigore non ho pensato Ecco cosa ho detto a Nico Gonzalez per lasciarmelo'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Man of the match. L`attaccante dellaLucasha parlato a Sky dopo aver segnato l`1-1 contro il Bruges e portato i suoi in...

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito il pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges nel ritorno della semifinale di Conference League che vale l’accesso alla finale di Atene: “Due finali ...

AGI - La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtu' del 3-2 dell'andata, vale per Biraghi e compagni la possibilita' di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la ...

L’attaccante della Fiorentina , Lucas Beltran , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito il pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges nel ritorno della semifinale di Conference League che vale l’accesso alla finale di Atene. “Il ...

LIVE FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 1-1: BELTRAN LA PAREGGIA SU RIGORE! - LIVE FV, C. BRUGGE-fiorentina 1-1: beltran LA PAREGGIA SU RIGORE! - Nulla di fatto però dall'angolo 24' - Mamma mia che doppia chance per la fiorentina di pareggiare subito! Su un rapido ribaltamento di fronte, Gonzalez si ritrova a tu per tu con Mignolet che compie ...

Italiano: "Grandi, anche contro la maledizione dei legni. Sul rigore ho avuto un po' di timore" - Italiano: "Grandi, anche contro la maledizione dei legni. Sul rigore ho avuto un po' di timore" - L'allenatore della fiorentina esulta dopo la semifinale di Conference League contro il Bruges: "Che bolgia allo stadio, traguardo impensabile. Il tiratore beltran e Gonzalez l'hanno risolta tra argen ...

CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, Italiano: "Incredibile fare due finali in due anni" - CONFERENCE LEAGUE - fiorentina, Italiano: "Incredibile fare due finali in due anni" - Dominando e sfidando sfortuna e maledizione dal dischetto, la fiorentina è di nuovo in finale di Conference League. Può sorridere Vincenzo Italiano che il pass per la sfida di Atene lo ha strappato a ...