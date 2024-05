Rai - procedimento disciplinare contro Bortone Bonelli e Pd in tilt | La responsabile è la Meloni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Rai ha avviato unSerena, la conduttrice di Che sarà, trasmissione del sabato sera di Rai 3, che prima del 25 aprile aveva denunciato l'ospitata saltata all'ultimo di Antonio Scurati. Una presunta censura, visto che viale Mazzini ha chiarito come la partecipazione dello scrittore, che avrebbe dovuto leggere un monologo sul fascismo, fosse saltata non per motivi politici ma economici, non avendo raggiunto un accordo sul cachet. Scurati avrebbe comunque potuto leggere il suo testo (poi recitato dalla stessa) ma a titolo gratuito. L'intellettuale (il cui intervento era molto critico con il governo di centrodestra) ha preferito declinare. "E' un fatto estremamente grave", è il primissimo commento di Angelo, deputato di ...

