Giorgi elimina Sabalenka ed è agli ottavi a Parigi

(Di sabato 28 maggio 2022)(FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo Martina Trevisan, anche Camilasi qualifica per glidi finale al Roland Garros femminile, secondo Slam del 2022 in corso sulla terra rossana. La 30enne di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, si è imposta in rimonta sulla bielorussa Aryna, n.7 Wta e del torneo, con il punteggio di 4-6 6-1 6-0, maturato dopo un'ora e 42 minuti di gioco. L'azzurra sfiderà per un posto nei quarti la russa Daria Kasatkina, 20esima forza del tabellone, che ha liquidato la statunitense Shelby Rogers per 6-3 6-2.– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).