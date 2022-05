Calciomercato Juventus | pronto grande acquisto | Rugani coinvolto

(Di sabato 28 maggio 2022) Tra i grandi rimpianti della Juve di questi anni c’è senza dubbio lo scarso rendimento di Daniele, un elemento che è fuori dal futuro. Ci saranno davvero tanti cambiamenti da attuare in casanella prossima stagione, con la difesa che sarà senza ombra di dubbio uno dei reparti da dover sistemare, dato che Giorgio Chiellini ha dato l’addio al calcio al termine della partita tra i bianconeri e la Lazio, ma bisognerà trovare anche un’alternativa importante a Daniele, un giocatore che in questi anni a Torino non è mai stato in grado di dimostrare pienamente il suo vero valore che aveva fatto vedere Empoli. Daniele(Ansa Foto)Quando si lotta per grandi traguardi bisogna sempre ricordarsi che la cosa più importante è avere anche delle riserve di un certo livello, perché ...

GiovaAlbanese : Tra le idee di #Conte (che rimane al #Tottenham) c'è #Perisic. Il croato deve ancora dare una risposta all'#Inter s… - GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - GiovaAlbanese : Fiducia sul rinnovo di #DeLigt, anche per volontà del calciatore: prolungamento e nuova clausola intorno agli 80 mi… - infoitsport : Calciomercato, l'Inter corteggia Dybala. Origi è il primo colpo del Milan. La Juventus sogna Pogba - athayarsyd : RT @GiovaAlbanese: Tra le idee di #Conte (che rimane al #Tottenham) c'è #Perisic. Il croato deve ancora dare una risposta all'#Inter sulla… -

3 A volte ritornano. Milik e lasi sono sfiorati a più riprese senza mai trovarsi. Ma secondo Tuttosport i bianconeri sono tornati alla carica per l'attaccante polacco in forza al Marsiglia.Commenta per primo Seguito in passato dal Milan, il 21enne centrocampista Manu Koné , in forza al Borussia Moenchengladbach, piace a, Altetico Madrid e Manchester United. Calciomercato Juve: ritorno di fiamma per Milik! La Juventus programma il futuro: il club bianconero è alla ricerca di giocatori da regalare ad Allegri in estate per rinforzare la rosa.Alex Sandro sarà venduto quest'estate e si stanno così cercando nuovi elementi per la fascia sinistra del futuro per la Juventus.