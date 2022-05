Zelensky | guerriglia interna Il ruolo del Battaglione Azov perché e quando il presidente sarà costretto a lasciare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ilucraino Volodymyrrischia di finire per rappresentare l'Occidente, ma non più il suo popolo. La profezia, cupissima, è di Alessandro Monteduro, direttore della associazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Reduce da un viaggio proprio in Ucraina, in una intervista all'agenzia Adnkronos Monteduro dice di terme che il solco fra popolo e realpolitik potrebbe nutrirsi anche delle armi confiscate ai russi, spesso non tracciate, che finiscono sul mercato nero con il rischio di foraggiare una potenzialecombattuta da quegli ucraini che potrebbero non accettare un ipotetico, futuro accordo tra ile i russi, all'insegna di concessioni territoriali in nome della pace. In questo processo, probabilmente, un ...