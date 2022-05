Playoff Serie C, Palermo-FeralpiSalò e Padova-Catanzaro: le designazioni arbitrali (Di giovedì 26 maggio 2022) Le designazioni arbitrali delle due gare valevoli per le final four dei Playoff di Serie C: Palermo-FeralpiSalò e Padova-Catanzaro Leggi su mediagol (Di giovedì 26 maggio 2022) Ledelle due gare valevoli per le final four deidiC:

Advertising

SportPesa_IT : Stasera Monza-Pisa per i playoff. Chi volete vedere giocare l'anno prossimo in Serie A. Ultimo posto da assegnare..… - Zcfnews : Serie D - Playoff Tolentino - Sambenedettese 0-1 - - ILOVEPACALCIO : Playoff Serie C: Perrotta e De Rose entrano in diffida. Squalificato Lancini per il Palermo, Bacchetti per la Feral… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Monza-Pisa, andata finale playoff Serie B: probabili formazioni e dove vederla in tv - Mediagol : Monza-Pisa, andata finale playoff Serie B: probabili formazioni e dove vederla in tv -