MotoAmerica, Petrucci incredulo: "Nessuno aveva notato il mio incidente" - News (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a far parlare di sé l'incredibile quanto terribile epilogo del weekend vissuto da Danilo Petrucci in Virginia in occasione del terzo round stagionale del MotoAmerica . Il ternano è infatti ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a far parlare di sé l'incredibile quanto terribile epilogo del weekend vissuto da Daniloin Virginia in occasione del terzo round stagionale del. Il ternano è infatti ...

Advertising

gponedotcom : Vi racconto come è andata. Al centro medico ho scoperto che non c'erano telecamere. Il direttore medico: 'guardavo… - MotorcycleSp : Domenica pomeriggio al Virginia International Raceway, Danilo Petrucci è caduto dopo aver tagliato i... #Velocità… - gponedotcom : I piloti americani hanno risposto a Danilo, ma devono ricordare che quando Kenny Roberts a Jaramà gettò la corona d… - mollastare : Ma in USA stanno pazziando o sbaglio? Povero Petrux ?? - realferraristaa : RT @FormulaPassion: La risposta del #Motoamerica alla rabbia di #Petrucci dopo l'omesso soccorso in seguito alla caduta in Virginia https:/… -