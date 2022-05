LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa è sul muro di Ca’ del Poggio (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI JOAO ALMEIDA 16.10 Anche il gruppo è sul muro di Ca’ del Poggio. 16.09 I quattro fuggitivi stanno scegliendo di non farsi male su questo muro, andando d’amore e d’accordo. 16.08 Lontano, lontanissimo dall’arrivo, ma potrebbe darci qualche indicazione su chi può puntare al successo. A fare il passo è Dries De Bondt. 16.07 Inizia il muro di Ca’ del Poggio per Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) e Edoardo Affini (Jumbo-Visma)! 16.05 Dopo il muro di Ca’ del Poggio, discesa ed esclusivamente ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DELDOPO IL RITIRO DI JOAO ALMEIDA 16.10 Anche il gruppo è suldi Ca’ del Po. 16.09 I quattro fuggitivi stanno scegliendo di non farsi male su questo, andando d’amore e d’accordo. 16.08 Lontano, lontanissimo dall’arrivo, ma potrebbe darci qualche indicazione su chi può puntare al successo. A fare il passo è Dries De Bondt. 16.07 Inizia ildi Ca’ del Po per Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) e Edoardo Affini (Jumbo-Visma)! 16.05 Dopo ildi Ca’ del Po, discesa ed esclusivamente ...

