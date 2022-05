Giorgi-Putintseva in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Camila Giorgi dovrà vedersela con Yulia Putintseva nel contesto del secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. La maceratese ha eliminato Shuai Zhang in tre set, rimontando un parziale all’avversaria cinese e riuscendo finalmente a sbloccarsi nel circuito maggiore; dopo un periodo contraddistinto da sei eliminazione al primo turno a livello Wta, l’azzurra è tornata ad assaporare il gusto della vittoria. Questo può certamente essere un trampolino di lancio per l’azzurra, motivata sia dal palcoscenico Slam che dalla volontà di dare una svolta a una stagione sin qui incolore. Dopo il trionfo al Wta 1000 di Miami, nel circuito femminile sempre ricco di sorprese, Giorgi è pronta a un nuovo percorso brillante ad alti livelli; attenzione però all’opposizione della kazaka ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) Camiladovrà vedersela con Yulianel contesto del secondo turno del tabellone principale del. La maceratese ha eliminato Shuai Zhang in tre set, rimontando un parziale all’avversaria cinese e riuscendo finalmente a sbloccarsi nel circuito maggiore; dopo un periodo contraddistinto da sei eliminazione al primo turno a livello Wta, l’azzurra è tornata ad assaporare il gusto della vittoria. Questo può certamente essere un trampolino di lancio per l’azzurra, motivata sia dal palcoscenico Slam che dalla volontà di dare una svolta a una stagione sin qui incolore. Dopo il trionfo al Wta 1000 di Miami, nel circuito femminile sempre ricco di sorprese,è pronta a un nuovo percorso brillante ad alti livelli; attenzione però all’opposizione della kazaka ...

